„Digitales Kinderzimmer. Alles verbieten oder was?“ So lautet der Titel eines gebührenfreien Volkshochschulkurses für Eltern von Kindern zwischen vier und neun Jahren in Bobenheim-Roxheim.

Dozentin Gülsen Kitzel will Eltern helfen, ihre Kinder sicher durch die digitale Welt zu navigieren. In dem Seminar am Mittwoch, 30. Oktober, um 17 Uhr im Kurpfalztreff lernen die Teilnehmer nach Angaben der Volkshochschule unter anderem, welchen Einfluss Tablets und Handys auf ihr Kind hat und welche Chancen beziehungsweise Gefahren der frühe Umgang mit digitalen Medien birgt.

Die Dozentin sei selbst Mutter von drei Kindern und als Digitalisierungsexpertin bei diesem Thema kompetent, heißt es in der Ankündigung. Was sagen Forscher und Experten aus verschiedenen Ländern zum Umgang mit diesen Medien, und worauf ist konkret zu achten, wenn man Apps nutzt? Das seien weitere Fragen, die in dem Kurs zur Sprache kommen. „Eltern lernen, wie sie die digitale Zukunft ihrer Kinder gestalten und sie sicher und kompetent begleiten.“ Die Teilnehmer sollten eine Übersicht aller Apps mitbringen, die das Kind nutzt. Auch das Smartphone oder Tablet ist mitzubringen, weil die Apps gleich im Kurs beleuchtet werden.

Das Angebot macht die örtliche Volkshochschule in Zusammenarbeit und mit Unterstützung mit der Bobenheim-Roxheimer Christel-und-Manfred-Gräf-Stiftung, deshalb wird kein Kostenbeitrag verlangt. Nähere Informationen und die Möglichkeit, sich anzumelden, gibt es unter der Telefonnummer 06239 9391307 oder im Internet auf der Seite www.vhs-rpk.de.