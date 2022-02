Als er am Samstag gegen 16.50 Uhr in Schifferstadt Süd die S-Bahn verlassen wollte, habe ihm ein anderer Fahrgast das Handy aus der Hosentasche gezogen, so berichtet es ein 17-Jähriger später den Beamten. Wie die Polizei weiter mitteilt, habe der junge Mann den Täter zur Rede gestellt. Dieser habe ihn jedoch lediglich aufgefordert, „sich zu verpissen“. Da er mit weiteren Männern im Zug gewesen sei, habe sich der 17-Jährige nicht getraut, etwas zu unternehmen. Die Gruppe Männer ist mit Handy Richtung Speyer weitergefahren. Der Polizei liegt folgende Täterbeschreibung vor: Der Mann ist zirka 1,80 Meter groß, hat kurze schwarze Haare, eine auffällige schwarz-rot-weiße Jacke getragen und sich mit den anderen Männern in einer Fremdsprache unterhalten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Telefon: 06235 4950 oder E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de.