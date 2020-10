Unbekannte Täter haben zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 7.18 Uhr, aus einem Kia, der in einem frei zugänglichen Hof in der Dr.-Rieth-Straße in Heiligenstein geparkt war, ein Smartphone der Marke Samsung im Wert von rund 200 Euro gestohlen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, konnten an dem Fahrzeug keine Aufbruchspuren festgestellt werden. Ob das Auto zur Tatzeit verschlossen war, ist laut den Beamten unklar. Gesucht werden Zeugen, denen verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei unter 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Da es in den vergangenen Wochen im Dienstgebiet der Polizei Speyer vermehrt zu Diebstählen aus Fahrzeugen kam, weisen die Beamten noch einmal darauf hin, keine Wertgegenstände im Auto zu lassen und sich zu vergewissern, dass das Fahrzeug abgeschlossen ist.