Ein unbekannter Täter hat am Freitagnachmittag zwischen 16 und 18 Uhr die Seitenscheibe eines Autos eingeschlagen und die auf dem Beifahrersitz liegende Handtasche gestohlen. Die Besitzerin hatte das Fahrzeug laut Polizei am Dünenpfad abgestellt, um dort spazieren zu gehen. Die Beamten raten, auch bei kurzer Abwesenheit keine Wertgegenstände im Auto zu hinterlassen. Zeugen werden gebeten, sich unter 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Speyer zu melden.