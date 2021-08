Dem Polizeibericht zufolge sollen am späten Freitagnachmittag am Badesee Schlicht zwei Gruppen zunächst verbal aneinander geraten sein. Drei Männer im Alter von 17 bis 19 Jahren fühlten sich durch das Verhalten einer Gruppe von sieben Jugendlichen gestört, woraufhin es zum Streit kam. Als sich zwei der Männer auf die Toilette begeben wollten, seien fünf Jugendliche hinterhergelaufen. Einer der Jugendlichen im Alter von 15 Jahren habe dann einen der aus Ludwigshafen stammenden Männer mit der Faust ins Gesicht geschlagen und zu Boden gestoßen. Dort traten die Jugendlichen auf den am Boden liegenden Mann ein. Der zweite Mann rannte davon, da er einen der Jugendlichen verfolgte. Auf die Situation aufmerksam geworden griffen zwei namentlich unbekannte männliche Badegäste im Alter zwischen 30 und 40 Jahren ein und trennten die Streit-Parteien, woraufhin die Jugendlichen mit ihren Fahrrädern vom Badesee flüchteten. Der 19 Jahre alte Geschädigte wurde leicht verletzt. Die beiden unbekannten Helfer und weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt, Telefon 06235/4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.