Am Samstag sind der Polizei zufolge bei Baggerarbeiten in einer Grundstückseinfahrt in der Carl-Bosch-Straße in Maxdorf zehn Handgranaten gefunden worden. Laut des hinzugerufenen Kampfmittelräumdienstes handelte es sich um Handgranaten aus dem Zweiten Weltkrieg, die im Nachgang durch Spezialisten geborgen und sicher abtransportiert wurden. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden.