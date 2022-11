Wegen nicht angeleinter Hunde ist es am Donnerstagmorgen in der Rehhofstraße zu einem Streit zwischen zwei Hundehaltern gekommen, in dessen Verlauf ein 40-jähriger Mann aus Schifferstadt einer 34-Jährigen, ebenfalls aus Schifferstadt, mit der Hundeleine ins Gesicht schlug. Bei einer anschließenden Fahndung konnte der Tatverdächtige laut Polizei festgestellt werden. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Geschädigte erlitt durch den Schlag mit der Hundeleine ein Hämatom am Kopf. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de mit der Polizei in Schifferstadt in Verbindung zu setzen.