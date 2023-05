Erst stritten sie sich verbal, dann wurde laut Polizei Bedrohung und versuchte Körperverletzung daraus: Eine Reiterin und ein Passant, der mit seinem Hund unterwegs war, sind am Freitag gegen 14.30 Uhr auf dem Seitenweg entlang der L528 aneinander geraten. Der Hundehalter habe die Frau auf dem Pferd bedroht. Als sie am Auto des Mannes ankam, habe dieser sie mit Stöcken beworfen, welche laut Polizei glücklicherweise nicht trafen. Mögliche Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich unter Telefon 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.