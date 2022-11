Das Hainbuchsterben hat Hochdorf-Assenheim erreicht. Am Montag wurde ein Straßenbaum entdeckt, aus dessen Stamm der charakteristisch dunkelorangefarbenen bis scharlachroten Tröpfchenschleims quillt.

Bisher hat diese Pilzkrankheit in Hainbuchenbeständen, Parks und Gärten vor allem in Italien gewütet. Schon im Jahr 2014 wurden in Deutschland erste Anzeichen dieser unheilbaren Krankheit an Hainbuchen erkannt und dem Pilz Cytospora decipiens zugeordnet. Inzwischen hat sie sich bis an den Oberrhein vorgearbeitet. Erste Fälle hatte es bereits vor fünf Jahren in Karlsruhe und Landau gegeben, wo 40 infizierte Bäume im Januar 2017 gefällt werden mussten.

Am 31. Mai 2017 wurde das Hainbuchensterben in Meckenheim und damit erstmals in einer ländlichen Gemeinde entdeckt. Wenn der Pilz einmal einen Baum befallen hat, ist dieser nicht mehr zu retten. Einher geht die Erkrankung, wie auch im Hochdorfer Fall, mit für Laien gut erkennbaren Stammschäden, dem Absterben von Kronen- und Rindenteilen. Als Folge zersetzt sich das normalerweise außerordentlich harte Hainbuchenholz sehr schnell. Der befallene Baum in Meckenheim wurde damals sofort gefällt und verbrannt, um eine weitere Infektion benachbarter Bäume zu verhindern. Häckseln geht nicht, da die Pilzsporen sich dadurch weiterverbreiten könnten.

Experten vermuten, dass die Krankheit auf den Klimawandel mit seinen tendenziell trockeneren Sommern zurückzuführen ist. An zu heißen und trockenen Standorten wie an Straßenrändern oder in Fußgängerzonen sollten Hainbuchen deshalb nicht mehr gepflanzt werden, empfehlen sie.

In Hochdorf-Assenheim ist die Hainbuche die stark dominierende Straßenbaumart: Über 80 Exemplare wurden in den vergangenen Jahren im Gewerbegebiet, im Neubaugebiet „Philosophenviertel“, am südlichen Ortsrand von Hochdorf, im Rosen- und Fliederweg sowie in der Haßlocher- und der Hauptstraße gesetzt.