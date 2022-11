„Es war richtig, den Katastrophenfall auszurufen“, sagt Landrat Andy Grabner (CDU) 16 Monate nachdem der Landkreis Anhalt-Bitterfeld von unbekannten Hackern massiv angegriffen und erpresst wurde. Denn so habe man schnell Hilfe von Bundesorganen und IT-Sicherheitsexperten bekommen, die sonst nicht für Kommunen zuständig seien. Trotzdem seien immer noch nicht alle Abteilungen an das Stück für Stück neu aufgebaute Computernetzwerk angeschlossen. Am Beispiel dieses Landkreises mit Hauptsitz in Köthen lässt sich erahnen, was auf den Rhein-Pfalz-Kreis zukommt, der vor zwei Wochen Opfer einer ähnlich schweren Cyber-Attacke geworden ist.

Mehr zum Thema lesen Sie hier