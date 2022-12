Das Thema Digitalisierungsausschuss ist vorerst vom Tisch. Und das mit Zustimmung der FDP, die ihn ja beantragt hatte. Im Kreistag am Montag musste man höllisch aufpassen, dass man den Punkt nicht verpasste – so schnell war Punkt sechs der Tagesordnung abgehakt.

Die FDP hatte nach dem Hackerangriff auf die Kreisverwaltung erneut vorgeschlagen, einen Digitalausschuss einzusetzen. Das Gremium sollte regelmäßig tagen, Fragen der IT-Sicherheit diskutieren und gegebenenfalls Beschlüsse fassen, „um einen erneuten Hackerangriff auf die Kreisverwaltung nach Möglichkeit zu verhindern“, formulierte es die FDP in ihrem Antrag. Wichtig war den Freidemokraten, dass der Ausschuss mit Experten besetzt wird – wenn der denn gebildet werden sollte. Vorerst ist das nicht der Fall. Der Kreistag hat am Montag nämlich beschlossen, den Antrag der FDP-Fraktion zurückzustellen. Und keiner hatte etwas dagegen – nicht einmal die FDP selbst.

Eine Begründung dafür gab’s seitens der Kreisverwaltung: „Aufgrund der jüngsten Ereignisse des Hackerangriffs auf die Kreisverwaltung ist derzeit weiterhin besondere Vorsicht bei der Absicherung der digitalen Systeme geboten“, heißt es in ihrer Begründung. Die Kreisverwaltung stehe immer noch im Fokus krimineller Hackerbanden. Deshalb sei es in dieser Situation nicht ratsam, den Wiederaufbau, die Absicherung der digitalen Systeme, den Datenschutz und die IT-Sicherheit der Server in einem Ausschuss zu behandeln. Egal wie sehr sich die Ausschussmitglieder der Verschwiegenheit verpflichteten, die Weitergabe internen Wissens könne nicht ausgeschlossen werden.

Ganz allein wird sich die Kreisverwaltung allerdings nicht an den Wiederaufbau einer neuen IT machen. Sie wird Spezialisten an ihrer Seite haben. Wie Landrat Clemens Körner (CDU) im RHEINPFALZ-Gespräch erläuterte, soll nicht einfach ein Backup der alten IT-Systeme aufgespielt und damit weitergearbeitet werden, sondern eine ganz neue Struktur entstehen, die täglich rund um die Uhr überwacht wird. Das System soll nach neuesten Standards zertifiziert werden und bei allen Kommunen im Land Schule machen. Der Rhein-Pfalz-Kreis, der als Vorreiter sein System aufbaut, will drei Jahre lang jeweils einen mittleren sechsstelligen Betrag investieren.