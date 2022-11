Nach dem Hackerangriff auf die Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises Ende Oktober sind die Mitarbeiter der Verwaltung weitestgehend wieder telefonisch erreichbar. Die Telefonanlage, die durch den Angriff lahmgelegt wurde, sei wieder in Betrieb, so dass die Kreisbürger ihre Ansprechpartner telefonisch kontaktieren könnten, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Kreishaus. „Die Telefonnummern sind auf der Homepage der Kreisverwaltung unter www.rhein-pfalz-kreis.de einsehbar.“

Aufgrund des Fortschritts beim Wiederaufbau der technischen Infrastruktur seien die Mitarbeiter, welche in den Gemeinden untergebracht waren, an ihre regulären Arbeitsplätze im Kreishaus zurückgekehrt. Um den Bürgern Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung zu stellen, hatte die Kreisverwaltung übergangsweise Mitarbeiter in den Gemeindeverwaltungen untergebracht. An der Erreichbarkeit der Kreisverwaltung per E-Mail werde weiterhin gearbeitet. Bis diese wieder gegeben ist, werden die Bürger gebeten, ihre Anliegen weiterhin per Post einzusenden.