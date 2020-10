Zehn Hühner sind in der Zeit von Donnerstagabend, 22 Uhr, bis Freitagmorgen, 8 Uhr, aus einem Hühnerstall in Schifferstadt gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, brachen Unbekannte in einen Hühnerstall an einem Feldweg An den Bleichwiesen ein und stahlen das Federvieh. Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, können sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235/495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.