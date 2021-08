Dass alte Anwesen Höfe haben, ist in der ländlichen Pfalz weit verbreitet. In Mutterstadt möchte ein neuer Verein solche Höfe zu Spielorten und Treffpunkten für kulturelle Veranstaltungen machen. Mitstreiter sind willkommen.

Unter dem Namen Hof.Kultur haben sich bis jetzt acht Leute zusammengetan – und sie wollen mehr werden. Mit dabei seien sowohl Künstler als auch Hofbesitzer, aber auch Freunde, die einfach die Sache unterstützen. Möglich sei fast alles: Musik, Literatur, Malerei, Bildhauerei, nennt Elias Weinacht aus dem Stegreif. „Wir wollen Kultur in allen Facetten präsentieren, um Leute zusammenzubringen“, sagt Weinacht, der zusammen mit Melanie Wieser und Karin Dyk dem Vorstandstrio des Vereins angehört.

Am 12. Juli haben sich die Gründungsmitglieder offiziell zusammengetan, um ein gemeinnütziger Verein zu sein. Mitmachen können alle, die Interesse an der Sache haben. Das können Leute mit und ohne Hof sein, Kunstschaffende, oder einfach Menschen, die Kultur und Kreativität vor Ort unterstützen wollen. Eine Mitgliedschaft im Verein wäre natürlich erfreulich, aber auch wer einfach mal bei Veranstaltungen anpacken wolle, sei willkommen, erklärt Weinacht.

Veranstaltungen sollen gemütlich bleiben

Bislang sei die erste Veranstaltung in Planung: Im September soll ein Hof eines ehemaligen landwirtschaftlichen Betriebs in der Schulstraße zum Schauplatz einer Ausstellung werden. Gezeigt werden dann Werke von Mutterstadter Künstlern, die sich in der Gruppe KreArt zusammengetan haben. Die haben im vergangenen Jahr Bilder in Schaufenstern Mutterstadter Geschäfte gezeigt (wir berichteten).

Ob Wochenenden oder Abende unter der Woche, Möglichkeiten für Veranstaltungen gebe es viele – gemeinsam sei allen, dass sie eher im kleineren Rahmen stattfinden sollen. „Wir werden keine Sachen mit 500 Leuten machen“, sagt Weinacht. Hof.Kultur möchte auch keine Konkurrenz zu Veranstaltungen der Gemeinde Mutterstadt sein, sagt Weinacht. Man sehe sich als Ergänzung des bereits vorhandenen Angebots. „Es ist schön zu sehen, wie sich hier so viele Menschen mit Kultur ausdrücken, sie immer wieder neu schaffen und verändern. Daraus entstand die Idee, einen Verein zu gründen“, sagt Weinacht.

Ausweiten auf Nachbarorte

Viele weitere Veranstaltungen über das Jahr verteilt seien geplant, von einer „Weißen Tafel“ mit Musikbegleitung über einen Hofweihnachtsmarkt und ein Lichterfest bis hin zu einer sommerlichen Kinoreihe in den privaten schönen Gärten und Höfen Mutterstadts. Und die Vereinsgründer denken auch schon über das eigene Dorf hinaus. Auch in anderen Orten gebe es Höfe und so sei durchaus denkbar, langfristig auch in Nachbargemeinden mit Kulturschaffenden und Kulturfreunden zusammenzuarbeiten. Schon jetzt können auch Interessenten, die nicht in Mutterstadt ansässig sind, Mitglieder werden und das Anliegen des Vereins unterstützen.

Kontakt

Hof.Kultur e.V., Oggersheimer Straße 61, 67112 Mutterstadt, kontakt@hof-kultur-mutterstadt.de, https://hof-kultur-mutterstadt.de