Es wird Zeit für Viertklässler und ihre Familien, sich nach einer weiterführenden Schule umzusehen. Gymnasium und Realschule plus im Schifferstadter Paul-von-Denis-Schulzentrum öffnen im Januar ihre Türen – und gehen dabei auch neue Wege.

Ein „abwechslungsreiches Familienprogramm“, das digital und vor Ort stattfindet, kündigt Schulleiterin Monika Kleinschnitger für das Gymnasium im PvD-Schulzentrum an. Einen ersten Überblick könnten sich Familien beim digitalen Tag der Offenen Tür am Samstag, 7. Januar, verschaffen. Auf der Homepage der Schule könnten Tickets für 9 oder 11.30 Uhr gezogen werden. Die Vielfalt der Fächer, das bilinguale Profil (Erdkunde, Geschichte und Sozialkunde in englischer Sprache) und das Bläserprojekt würden vorgestellt. Außerdem gebe es für alle Kinder, die Experimente lieben, Physik von Schülerinnen und Schülern für Kinder im 40-Minuten-Takt, auch hierfür könne ein Ticket auf der Homepage gesichert werden.

Bei einer Schultour am Samstag, 14. Januar, können Wissbegierige Fragen zum Namensgeber der Schule stellen. Tourstart ist laut Kleinschnitger jeweils um 10, 11 und 12 Uhr. Für offene Fragen stehen laut Ankündigung am Dienstag, 10. Januar, die zweite stellvertretende Schulleiterin Susanne Weber und Orientierungsstufenleiterin Manuela Wagner zum Gespräch zur Verfügung. Kleinschnitger und den ersten Stellvertreter Burkhard Fischer können Eltern am Donnerstag, 19. Januar, online treffen, jeweils von 19 bis 20 Uhr. Auf der Homepage des Gymnasiums, www.gym-schiff.de, sind unter dem Stichwort Infotag der neuen fünften Klassen Einblicke in das aktive Schulleben möglich.

Auch bei der Realschule plus und Fachoberschule im Paul-von-Denis-Schulzentrum können sich Grundschüler und ihre Eltern bei der Informationsveranstaltung am Sonntag, 15. Januar, ab 11 Uhr über die Realschule plus in kooperativer Form informieren. Treffpunkt ist die große Aula des Schulzentrums. Geboten werden geführte Rundgänge mit Erleben von Unterricht und Infos der Schulleitung und der Lehrkräfte.

In der Realschule plus kann die Berufsreife nach der neunten Klasse oder der Realschulabschluss nach der zehnten Klasse erlangt werden. Außerdem können Schüler in der Fachoberschule die allgemeine Fachhochschulreife erwerben.

Anmeldung an der Realschule plus und Fachoberschule an folgenden Terminen im Sekretariat: Samstag, 28. Januar, 9 bis 12 Uhr, Montag, 30. Januar, 8.30 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr, Dienstag, 31. Januar, 8.30 bis 13 Uhr und 14 bis 15.30 Uhr, Mittwoch, 1. Februar, 8.30 bis 14 Uhr, Donnerstag, 2. Februar, 8.30 bis 15 Uhr, Freitag, 3. Februar, 8.30 bis 14 Uhr. Schüler können sich auch online unter www.rsfos-schifferstadt.de anmelden.

Noch Fragen?

Im Netz können Interessierte am Gymnasium ein Ticket auf der Homepage www.gym-schiff.de (unter „Service“ ) ziehen, um an Online-Treffen teilzunehmen. Dort können auch Anmeldetermine gebucht werden. Anmeldemodalitäten für Realschule und Fachoberschule auf der Homepage www.rsfos-schifferstadt.de.