Am Gymnasium im Paul-von-Denis-Schulzentrum in Schifferstadt findet der Tag der Offenen Tür am Samstag, 8. Januar, digital statt. Um 9.30 und 11.30 Uhr präsentiert sich die Schulgemeinschaft und freut sich auf viele Fragen, schreibt Schulleiterin Monika Kleinschnitger.

In zahlreichen Vorträgen zeige sich die Vielfalt der Schule wie das Bläserprojekt, Gemeinschaftskunde in englischer Sprache, digitales Arbeiten und verschiedene Fächer. Für alle Kinder, die Experimente lieben, wird Physik von Schüler(innen) für Schüler(innen) angeboten. Beginn ist um 10 Uhr – immer im 40-Minuten-Takt.

Bereits jetzt können sich Kinder der vierten Klassen und deren Eltern auf der Homepage des Gymnasiums im Paul-von-Denis-Schulzentrum in Schifferstadt – www.gym-schiff.de – online informieren und sich die Schule ansehen. Unter „Infotag neue 5. Klassen“ seien Einblicke in das Schulleben möglich.

Ausflug durchs Schulgebäude

So nehme eine sechste Klasse die Kinder mit auf einen Ausflug in eine Unterrichtswoche und durch das Schulgebäude: „Unser PvD!“ – ist das Ergebnis eines kleinen Filmprojekts des Deutschunterrichts. In der Online-Broschüre „Informationen rund um den Schulwechsel“ finden sich jede Menge Fakten zur Fremdsprachenfolge und anderen Themen.

„Frag’ deine Schulleitung“ – am Donnerstag, 13. Januar, stehen Susanne Weber (zweite Stellvertreterin) und Manuela Wagner (Orientierungsstufenleiterin) zum Gespräch zur Verfügung. Schulleiterin Monika Kleinschnitger und ihr erster Stellvertreter Burkhard Fischer kann man am Mittwoch, 19. Januar, online treffen – jeweils von 19 bis 20 Uhr.

Ticket für Online-Treffen

Interessierte können ab sofort ein Ticket auf der Homepage ziehen, um an den Online-Treffen teilzunehmen. Ab Montag, 3. Januar, ist dies auch telefonisch (06235 955 410) oder per E-Mail möglich (info@verwaltung-gym-schiff.de). Hinweise auf der Homepage www.gym-schiff.de.