Klaus Kindler aus Harthausen baut in seinem Garten allerhand grünes Gemüse an. Jetzt hat er bei der Ernte eine Gurke entdeckt, die er als Hausnummer verwenden könnte.

Gurken, Zucchini, Auberginen, Salat, Lauch, Peperoni, Kohlrabi, Bohnen und Paprika: Die Liste mit Gemüse, das in Klaus und Sigrid Kindlers Garten wächst, ist lang. „Als ich in Rente bin, ging es richtig los. Vorher lief die Gartenarbeit auf Sparflamme“, berichtet der 64-Jährige. Die Pflege erledigen er und seine Frau gemeinsam. „Es macht Spaß, die Pflanzen wachsen zu sehen“, begründet Klaus Kindler sein Hobby. Die Tomatenpflanzen ziehen er und seine Frau im Frühjahr aus Samen selbst. „Da weiß ich, was ich habe“, sagt der Rentner.

Zuletzt entdeckte er an seinem Rankgitter für die Gurken „ein krummes Ding“. Beim genauen Hinsehen entpuppte es sich als Gurke, die in Form der Zahl „6“ gewachsen ist. „Da unsere Hausnummer allmählich verblasst, haben wir versucht, eine neue, biologisch abbaubare Hausnummer zu züchten. Wie man sieht, ist uns das recht gut gelungen“, sagt Kindler mit Blick auf das Gemüse und lacht.

Die Gurke passt in die Kategorie „kurios gewachsenes Gemüse“ bei der RHEINPFALZ-Gartenolympiade. Kindler, der sich auch im Obst- und Gartenbauverein Harthausen engagiert, ist in diesem Wettbewerb kein Unbekannter. Er nahm bereits mit einer Schlangengurke teil, der Auge und Nase gewachsen waren, und sendete vor zwei Jahren – unabhängig von der Gartenolympiade – ein Foto von einer Paprika, die zur Hälfte grün und zur Hälfte rot gefärbt war.

Zur „Hausnummerngurke“ sagt Klaus Kindler, dass sie wohl daran glauben muss – sprich gegessen wird. Ein Hingucker war sie aber allemal.

Gartenolympiade

Egal ob riesige Bananenstauden, schwere Kürbisse, lange Bohnen oder Äpfel mit lustiger Form – bei der zehnten RHEINPFALZ-Gartenolympiade ist alles möglich. Wir suchen besonders schweres, großes oder kurios gewachsenes Obst oder Gemüse sowie exotische Pflanzen. Wer mitmachen möchte, meldet sich per E-Mail an redspe@rheinpfalz.de oder unter Telefon 06232 130742 und gibt seinen Namen, seinen Wohnort und eine Telefonnummer für Rückfragen an. Es kann auch gerne ein Foto mitgeschickt werden. Außerdem soll beschrieben werden, um welches Obst oder Gemüse beziehungsweise um welche Pflanze es sich handelt und was das Besondere daran ist. Auszeichnungen und Preise gibt es in den Kategorien „Superlativ“, „Exotisch“ und „Kurios“.