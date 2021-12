Gunter Steuer (FDP) will Bürgermeister der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim werden. Das hat der 57-Jährige aus Lambsheim am Donnerstag bekanntgegeben. Er geht für CDU, FWG und FDP, die im Verbandsgemeinderat eine Koalition bilden, ins Rennen. „Ich möchte, dass die Bürger motiviert zur Wahl gehen“, erklärt Steuer auf die Frage, warum er kandidiert. Ein Gegenkandidat biete eine Alternative auf dem Stimmzettel, auf dem man sonst nur Zustimmung oder Ablehnung ausdrücken könne. Bisher gibt es keinen anderen Gegenkandidaten für Amtsinhaber Michael Reith (SPD), der sich im März 2022 zur Wiederwahl stellen will.

