Müll bedroht Tiere. Immer wieder melden Tierschutzorganisationen, dass Seevögel qualvoll verenden, weil sie Plastik verschlucken. Vor unserer Haustür tut sich ein ähnliches Problem auf. Störche fressen Gummibänder, die auf Feldern liegen, Schüler von der Peter-Gärtner-Realschule haben deshalb eine Aktion gestartet.

Ein Storch frisst eigentlich alles, was in Form und Konsistenz seinem natürlichen Futter ähnlich ist. Gummibänder gleichen Würmern, also schluckt er die vermeintliche Beute entweder selbst oder er bringt sie ins Nest, wo er sie an seine Küken verfüttert. Unverdauliches würgt der Vogel zwar in Form von Gewöllen wieder hoch, doch manchmal gelingt ihm das nicht. Die Gummiringe bleiben im Magen und sorgen für ein anhaltendes Sättigungsgefühl. Der Storch verhungert mit vollem Magen. Plastikmüll stellt ein weiteres Problem dar, weil die Vögel diesen zum Nestbau verwenden und dann das Wasser nicht ablaufen kann. Jungvögel können infolgedessen im Nest erfrieren.

Mit diesen Informationen und einem Hinweis von Ingrid Dorner vom Naturschutzbund (Nabu) Bad Dürkheim ausgestattet, hat sich die Klasse 7b der Peter-Gärtner-Realschule plus auf ein abgeerntetes Lauchzwiebelfeld in Schulnähe begeben. Schließlich hat diese Klasse einen besonderen Bezug zu Störchen, wegen Klappi, dem Storch, der am Schulhof brütet. Er hat im Februar eine neue Nistunterlage bekommen und die Klasse 7b hat die Aktion unterstützt. Nun wird Klappi hoffentlich demnächst mit seiner Partnerin gemeinsam den Nachwuchs füttern.

Liegen gelassene Haushaltsgummis in großer Zahl.

Das Ergebnis der Schüler-Aktion war erschreckend und niemand hätte dieses Ausmaß erwartet, schreibt Lehrerin Anne Weiler. „Die Schülerinnen und Schüler sammelten achtlos liegen gelassene Haushaltsgummis in großer Zahl.“ Damit werden die Lauchzwiebeln direkt auf dem Acker zusammengebunden „und mit dem günstigen Material nimmt man es anscheinend nicht so genau“. An manchen Stellen hätten die blauen Ringe bündelweise herumgelegen, als seien sie jemandem aus der Tasche gefallen. Die Gummiringe seien wie neu, das hätten auch die Schüler bemerkt und eine Schülerin, Lena Jellinek, wollte sie mit nach Hause nehmen, zählen und zur Wiederverwendung säubern, informiert Weiler.

Plastikteile und Handschuhe in großer Anzahl landeten ebenfalls in den Eimern. So habe die Klasse nicht schlecht gestaunt, als das Ergebnis auf dem Schulhof ausgeleert und sortiert wurden sei. „Unser Fazit ist: Wir haben ein Problem und das lässt sich nicht beseitigen, wenn wir einmal über ein Feld laufen und säubern. So wie auf dem Zwiebelfeld sieht es vermutlich auf vielen Äckern der Umgebung aus“, schreibt Weiler in ihrem Bericht. Der Besitzer des betroffenen Ackers sei informiert worden und habe nach eigenen Angaben bereits mit seinen Mitarbeitern gesprochen. Übrige Gummibänder sollten in der Hosentasche bleiben.