Wann’s laaft, laaft’s. Wer dess heert, wääß sefort – do is än eschder Glickspilz net weit. Un wannem selwerscht der Schbruch uff de Libbe brennt, do is grad emol in demm Moment die ääsche Welt in Ordnung. Es is schunn wohr: Grad, wie ä Uglick meischdns net allä kummt, do gibbt’s annrerseits die Glicksschdrähn. Do bassieren em die dollschde Dinger un alles laaft wie am Schniersche.

Isch will jetzt kän Neid schiere – awwer grad die Daache – do laaft’s bei mir so rischdisch. Isch hab Erfolsch! Un dess an äm Schdick. Wann’s laaft, laaft’s halt. Dodebei mach isch eischndlisch gar net viel defor. Agfange hott’s dodemit, dass isch misch vun emme Newsledder abgemeldt hab. Do is dann die Noochrischt kumme, dass isch misch net äfach nur abgemeldt hab, sondern segar „erfolgreich“ abgemeldt hab. Dess hott mir so guud gfalle, dass isch misch glei druff vun noch emme Newsledder abgemeldt hab – un do war isch glei widder „erfolgreich“!

Hammer, hawwisch gedenkt un mei Glick glei noch ä driddes Mol rausgfordert un ihr glaawens net: Isch hab an emme änzische Daach dreimol die Noochrischt kriggt, dass isch erfolschreisch bin. Tja – wann’s laaft, laaft’s halt, un seit demm meld isch misch nur noch erfolschreisch a un ab, logg misch erfolschreisch ei un aus un bin vor lauder Erfolsch schunn ganz heggewelsch: Geschdern hawwisch mer ä Budderbrot erfolschreisch gschmiert un heit die Hausdier erfolschreisch uffgschlosse. Un wann mei Seel mol än kläner Hänger hott, do meld isch misch ab jetzt äfach vun emme Newsledder ab un schunn geht’s mer widder besser.

Browieren se’s doch a mol! Isch winsch ihne – rischdisch: viel Erfolsch!

Die Autorin

Was man im Kreis alles sehen und erleben kann, das beleuchtet „uff gut Pälzisch“ die Schifferstadter Mundartautorin Ute Zimmermann in der Kolumne „Guck mol do“.