„… un dodebei hott’s so guud agfange!“, heer isch mei Freundin noch am Telefon saache. Isch muss gschdehe, dass isch re schunn gar nimmie rischdisch zukhert hab, weil mei Gedanke abgschweift sin: Was die in demm Johr erlebt hott – dess geht eischndlisch uff kä Kuhhaut. Zu allem Schdress mit Corona un denne ganze Sorsche middem Kriesch is noch än ganzer Packe Kummer innerhalb de Familie dezukumme. Mer kännt saache, do war ämol so rischdisch de Worm drin. Un wie isch noch vun dere ganze Asammlung vun Pesch un Elend gschockt war un iwwerlescht hab, wie isch re helfe odder zeminnescht ä klännie Frääd mache kännt, do heer isch denn Satz, wie sen voller guuder Erinnerunge an de ledschde Johreswechsel sacht: Un dodebei hott’s so guud agfange!

Isch schdell mer vor, wie se domols, vor emme Johr, alles schä vorbereit hott. Gut gekocht hott’ se un alles schä dekoriert. Die Familie war vollzählisch un all waren se froh, dass sisch dess alde Johr jetzert endlisch vum Acker macht. Un werklisch war dess Neije erschtmol ä änzischie Frääd! Es war pinktlisch, es war freindlisch un hott sisch am Neijohrsdaach vun seinere allerbeschde Seid gezeischt. Es war alles so gemiedlisch un so friedlisch un mer hott demm neije Johr sei ganzes Vertraue schenke kenne. Mer hott em wie änere guude Freindin sei geheimschde Winsch avertraut un war trotz seinere ganze Lewenserfahrung devu iwwerzeischt, dass – wammer sisch nur aschdrengt – es Lewe es eischndlisch nur guud mit em määne kann.

Awwer der Gascht, der uff de ganze Welt mit ämme riesische Bohei begrießt werrd un uff demmer iwwerall aschdooßt, der hott sich wie ä trojanisches Perd in unser Wohnzimmer gschlische. Wammer ä bissl noochdenkt, is dess am Enn velleischt gar nimmie so ä großie Iwwerraschung: Was soll mer schließlisch vun emme Gascht halde, der wu äm schunn in de erschde Nacht net ins Bett kumme losst, uff de Schdrooße un in de Kisch än Haufe Dreck fabriziert. Im Iwwrische misstraut em die halb Tierwelt un selbscht die mudigschde Hunde veziehn sisch ängschdlisch unner die Eckbank, weil ne än Gaul im Wohnzimmer komisch vorkummt.

Nooch all denne Gedanke bin isch gschbannt, vun weller Seit sisch die erschde Januardaache demmneggscht zeischen. Velleischt wärn ä paar kläne Kadaschdrophe glei am Afang vum Johr ganz braggdisch un taktisch clever: de Sektkorke, der wu glei um Middernacht ’s Krischdallglas vun dere deiere Lamb abschießt, odder än gewaldischer Krach, demm wu schunn am neggschde Morge die Luft ausgeht. Dann wär sämdlischer Schdress glei abkhokt un velleischt ’s ganz Johr iwwer Ruh un Friede. Un mei Freindin kännt neggschd Johr verzehle, wie alles so furschbar vekorkst agfange hott un dasses dann awwer doch noch ä wunnerschänes Johr worre is.

