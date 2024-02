’S war jo jetzt net ganz so än schlimmer Winder gewesst. Guud, ’s war ä bissl kalt, un es war ä bissl glatt, un ’s war segar ä bissl Schnee. Un zwische demm ganze Wedder, do war a noch Weihnachde und Silveschder samt Neijohr. Un trotz demm doch rescht milde Winder mit viel Sunn un helle, klare Daache, do war’n schbädeschdens mit de Silveschderknallerei lauthals Beschwerde ze heere:

’s deet doch jetzert lange, mer kann de Friehling nimmie abwaade un iwwerhaubt is mer uzefriede un will Summer un denn sefort. Wie jetzt awwer werklisch die erschde Krokuss ’s Bliehe agfange hänn un die Tulwe samt Oschderglocke ausem Bodde schbitzle duun, do hänn doch tatsäschlisch schunn die Erschde ’s Wasser im Gaade un ’s Radio im Cabrio uffgedreht, wie wann’s kä Morge gewwe deet. Isch will jo jetzt net unke, awwer ach, wann’s laut Kalenner demmneggscht Friehling is, dauert’s bis zu de Eisheilische noch ball ä knabbes Verdeljohr!

Äm Hufladdisch un de Knoschbe vun de Kuhblumme macht so än kläner Käldeeibruch im Friehjohr velleischt nix aus. Awwer wann isch mer mei Freundinne aguck mit ihre dinne Owwerdäälscher un ab zeh Grad plus eisern uhne Schdrimb in de Ballerinas unnerwegs – a do heer isch se heit schunn jammere. Im Brinzip grad so wie ledschd Johr im Summer bei verzisch Grad Hitz – bloß umgekehrt.

Na ja – isch will ne jo die Frääd net vederwe, un nadierlisch juckt’s ach misch in de Finger, mit em Friehjohrsbutz loszelege odder – noch liewer – de Amsle un de Kohlmeise beim Neschtbau zuzegucke. Wann do nur net außer Tirili un Tirila net a noch die Friehjohrsmiedischkäät wär un die soll mer net unnerschätze.

Tatsäschlich bassieren demdeweesche mehr Ufäll wie sunscht im Johr – wahrscheins schunn allä aus demm Grund, weil mer im Rescht vum Johr nadierlisch nimmie vun Friehjohrsmiedischkäät redde kann. Awwer was soll’s – waade mer’s ab un frään uns uff die Hoch-Zeit vun Dopamine, Serotonine, Endorphine un vun mir aus ach vun Delphine. So, wie demmneggscht manscher widder schbringe duut – do duut dess schunn basse …

Die Kolumne

Was man im Kreis alles sehen und erleben kann, das beleuchtet „uff gut Pälzisch“ die Schifferstadter Mundartautorin Ute Zimmermann in der Kolumne „Guck mol do“.