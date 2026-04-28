Schifferstadt Guck mol do: Mond-Weisheide
Wie die Aschdronaude Afang Abril in ihrer Orion endlisch drowwe beim Mond akumme war’n, hawwisch nachts an de Himmel geguckt un gedenkt, wie mer nur so ä Pesch hawwe kann.
Jetzt blanen die denn Fluuch doch schunn johrelang un wie se endlisch die ball vierhunnertdausend Kilomeder hinner sisch gebrocht hänn, do is der Mond grad ämol nur guud halwer ze sähne un ä Rieseschdick fehlt! Uff de Bilder awwer, die wu die Aschdronaude gemacht hänn, do war de Mond dann drotzdemm in voller Bracht abgebildt. Wie’s aussieht, sieht’s alsmol annerschder aus, wie’s is.
Offesischdlisch hot sisch in demm Fall die weit Rääs un dodemit än annere Blick uff die Sach gelohnt. Jetzert kammer jo net immer glei in ä Raket eischdeische un uff de Mond fliesche, wammer mol ebbes aus äm annere Blickwinkl bedrachde will. Awwer mer kännt’s velleischt hie un widder rei gedanklisch vesuche.
Ä guudie Iwung is jo schunn alläänt die Iwwerleeschung, ob mer sisch ebbes aus de Hinkl- odder aus de Adlerperschbekdiv aguckt. Wammer alsmol nur ä bissel mähner Abschdand un Iwwerblick hott, do kann ruckzuck ganz schä viel uff än Schlaach äfacher un iwwersischdlischer sei. Velleischt schdeischen die Leit demmdeweesche gern die Kärschtirm hoch, kleddern uff die heggschde Bersche odder wollen ubedingt die Wohnung im owwerschde Schdock miede.
Isch selwerscht schdeh jo liewer mit zwä Fieß uffem Boddem. Awwer alsemol de Giraffehals auszefahre un iwwer de ääschene Dellerrand ze gucke, noochzefrooche un net alles glei uff de erschde Blick ze glaawe - dess hott noch käm gschad. Un derweil de Mond dick werrd un widder dinn un widder dick werrd un widder dinn, saacht er uns mit demm Schauschbiel eischndlisch jeden Daach nix anneres wie genau dess.
Die Kolumne
Was man im schönen Rhein-Pfalz-Kreis alles sehen und erleben kann, das beleuchtet „uff gut Pälzisch“ die Schifferstadter Mundartautorin Ute Zimmermann in der Kolumne „Guck mol do“.