Mit rund 450 Schülern gehört die Grundschule Nord in Schifferstadt zu den größten Grundschulen in Rheinland-Pfalz. Am 4. Mai darf sie zumindest die fünf Abschlussklassen wieder öffnen. Nun steht Rektor Merten Eichert vor der Herausforderung, den Schulalltag für mehr als 100 Viertklässler ganz neu zu strukturieren, mit viel Abstand und unter strengen Hygienevorschriften. Was macht das mit einer Schule?

Herr Eichert, sind Sie froh, dass am 4. Mai die Schule wieder öffnen darf, wenn auch nur für die Viertklässler?

Das ist nicht so einfach zu beantworten. Die Maßnahmen, die man ergriffen hat, waren und sind notwendig. Als Schulleiter und Pädagoge halte ich es dennoch für einen Gewinn, und zwar für alle, dass die Schule wieder losgeht. Am liebsten wäre mir sogar, wir könnten mit allen Kindern starten. Jetzt sind es eben nur die vierten Klassen. Aber das ist schon mal ein wichtiger Schritt.

Ich nehme an, weil die Abschlussklasse die Schüler auf die weiterführenden Schulen vorbereiten soll. Dabei ist Ihre Schule wie alle anderen seit dem 16. März dicht, Ihnen fehlen Wochen, um Lernstoff zu pauken. Wie soll da der Übergang gelingen?

Klar ist, dass die Eltern zu Hause nicht das leisten können, was die Schule leistet. Das kann auch niemand verlangen. Insofern gibt es jetzt natürlich Wissenslücken. Dennoch ist die Situation in Bezug auf die Grundschulen vergleichsweise entspannt, wir gehen ja nicht auf Prüfungen zu, und die 5. Klassen wiederholen den Stoff sowieso. Die müssen sich bereits jetzt darauf einstellen, dass das nächste Schuljahr ein besonderes ist. Falls es überhaupt regulär starten kann. Dass die Leistungen möglicherweise einbrechen, ist jedoch aus meiner Sicht nicht das wirkliche Problem.

Was könnte wichtiger sein als Bildung?

Dass das ganze Miteinander fehlt. Wissen, also Lerninhalt, ist ja nur ein Teil dessen, was die Schule den Kindern beibringt. Wir verstehen uns als Sozialgemeinschaft, für viele unserer Schüler bilden wir den Lebensmittelpunkt, gerade wenn sie die Ganztagsschule besuchen. Hier haben sie ihre Freunde. Sie haben Umgang mit vielen anderen Kindern, sie lernen, sich einzufügen, sie lernen Regeln, die für alle gültig sind. Nach der langen Isolation werden viele bereits mit den angedachten Kleingruppen überfordert sein. Ohne den Rahmen der Schule lässt sich auch kaum vermeiden, dass Strukturen verloren gehen. Lernzeit und Freizeit verwischen. Es wird für die Kinder nicht leicht sein, alles wieder zu verinnerlichen.

Abgesehen davon werden die Schüler vermutlich auf einem sehr unterschiedlichen Wissensstand zurückkehren. Demnach hätte die Schließung der Schule die ohnehin bestehenden Ungleichheiten verstärkt.

Die Ungleichheiten wachsen bestimmt. Das lässt sich nicht aufholen, schon gar nicht unter den derzeitigen Bedingungen. Wir als Schule wissen um die hohe Doppelbelastung vieler Eltern mit dem Unterricht zuhause und gehen sehr sensibel mit den Ansprüchen um. Der Spagat zwischen intensiver inhaltlicher Betreuung der Schüler zuhause und einer Überforderung der häuslichen Systeme ist schwierig und eine echte Herausforderung für die Kolleginnen und Kollegen. Wir haben Eltern, die sind ständig hinterher und melden sich. Und es gibt die, von denen hört man gar nichts. Manche Schüler sind wie abgetaucht, verschwunden. Es gibt keinen Kontakt, weder telefonisch noch per E-Mail. Unsere Schulsozialarbeiterin fährt da auch mal hin und klingelt. Trotzdem erreicht man einige einfach nicht. Das bereitet uns schon Sorgen. Viele Kinder erleben daheim Stress, besonders jetzt, wo viele Familien Existenzängste haben. Gerade für diese Kinder geht mit der Schule auch ein Schutzraum verloren.

Was meint das Jugendamt dazu?

Sagen wir mal so: Die Zusammenarbeit leidet unter den Auswirkungen der Corona-Krise. Die Mitarbeiter dort müssen ja auch mit ungewohnten Bedingungen zurechtkommen. Jedenfalls wäre es für manche Kinder wünschenswert, sie könnten wieder zur Schule gehen, das muss ich leider so sagen.

Ihnen bleibt nicht mehr viel Zeit, den Start zu organisieren. Wie wollen Sie die neuen Abstandsregeln und Hygienevorschriften umsetzen?

Wie das konkret aussehen soll, da stecken wir mittendrin in den Überlegungen. Vorgabe ist ja, die Klassen zu verkleinern, damit weniger Kinder in einem Raum sind und die Abstände gewahrt werden. Für einige der rund 960 Grundschulen im Land dürfte das kein Problem sein, weil sie im Schnitt kleinere Klassen haben als wir. Doch bei uns stehen am 4. Mai mehr als 100 Viertklässler aus fünf Klassen vor der Tür, falls sie alle gleichzeitig kommen können.

Haben Sie überhaupt Platz genug, um die alle aufzuteilen?

Wir haben erst mal genug Räume, die anderen Klassenstufen sind ja nicht da. Platz ist nicht das Problem. Aber woher nehme ich die zusätzlichen Lehrer? Auch die kleineren Gruppen und die Gruppen der Notbetreuung müssen ja unterrichtet werden, und die Lehrer der anderen Stufen haben ja auch noch ihre Klassen, auch wenn sie die nur online oder per Telefon betreuen.

Angedacht ist vom Land wohl ein Unterricht im wochenweisen Wechsel.

So ein rollierendes System möchte ich nicht. Ich möchte vielmehr, dass alle Viertklässler an jedem Tag zu uns in die Schule kommen können. Das wäre gut für alle und eine wirkliche Entlastung der Familien. Das geht aber eigentlich nur mit mehr Personal. Da sind wir jetzt dabei, unsere Ressourcen hin und her zu schieben und zu schauen, ob wir das hinbekommen. In dieser Beziehung ist es fast ein Glück, dass wir eine so große Schule sind mit 35 Lehrkräften und noch einmal zehn Betreuern aus der Ganztagsschule. Ich wage mal zu behaupten: Irgendwie kriegen wir das hin.

Können Sie denn alle Kolleginnen und Kollegen einrechnen, Stichwort: Risikogruppe?

Es wird den einen oder anderen geben, für den es vielleicht angebracht wäre, nicht vor der Klasse zu stehen. Wir müssen da auch an die Gesundheit der Lehrer denken. Aber unser Kollegium hat sich in den vergangenen Jahren verjüngt, daher werden die allermeisten mit an Bord sein.

Gibt es auch unter den Schülern welche, die ein erhöhtes Erkrankungsrisiko haben?

Ja, die haben wir auch. Allerdings kennen wir die genaue Anzahl noch nicht, das fragen wir derzeit ab. Es geht ja nicht allein um die Schülerin oder den Schüler. Es geht auch um vorbelastete Geschwister oder Eltern und sonstige Angehörige, die mit im Haushalt leben. Das können wir ja nicht alles wissen. Letztlich liegt es in der Verantwortung der Eltern zu entscheiden, ob ihr Kind in die Schule gehen kann.

Was die Hygiene angeht, sind Sie entspannt?

Wir hatten auch vorher schon Hygieneregeln, so ist es ja nicht. Was wir nicht haben, ist Warmwasser zum Händewaschen in den Klassenräumen. Zwar ist die Stadt als Schulträger sehr bemüht, aber das ist auf die Schnelle nicht umsetzbar. Dafür sind die sanitären Einrichtungen in Ordnung, das ist ja nicht überall so. Wir können die Schüler sogar auf räumlich auseinanderliegende Toiletten schicken, so dass sie sich beim Klogang nicht begegnen. Was uns fehlt, sind derzeit noch Desinfektionsmittel und Schutzausrüstung.

Das Land hat angekündigt, beides bereitzustellen, auch Alltagsmasken für Schüler.

Ehrlich gesagt, hatte ich das auch vorausgesetzt. Denn ich schicke doch keinen Schüler heim, bloß weil er ohne Mundschutz kommt. Aber Stand heute weiß ich nicht, ob wir zum Start tatsächlich welchen anbieten können. Außerdem grübeln wir noch über sehr viel anderen Organisationskram. Wir brauchen versetze Pausenzeiten, weil wir ja die Schüler auf dem Hof auseinanderhalten müssen, wir müssen verschiedene Eingänge nutzen und am besten auch gleich verschiedene Gebäude.

Da haben Sie Glück, dass Sie mittlerweile drei haben.

Ja, denn es wäre ja absurd, wenn wir im Schulgebäude alle trennen und draußen vor der einzigen Tür drängeln sich die Massen und warten, dass sie rein dürfen. Wir brauchen eine tragfähige Lösung über den üblichen Zwei-Wochen-Horizont hinaus. Aber schon wenn die dritten Klassen dazukommen sollten, ist das alles so nicht mehr zu machen. Dann geht es nur im Wechsel. Ich wage aber mal zu behaupten, dass zumindest die ersten und zweiten Klassen in diesem Schuljahr nicht mehr antreten.

Man könnte die Sommerferien verkürzen.

Aus Elternsicht verstehe ich das, die Kinder sind ja schon lange zu Hause. Da kann es sein, dass bis zu den eigentlichen Ferien der Jahresurlaub praktisch schon aufgebraucht ist. Da muss man sich etwas überlegen als Politik und es auch deutlich und rechtzeitig sagen. Nicht so wie bei der Schulschließung, die wir aus den Medien erfahren haben und nicht vom Ministerium. Dort sollte man jetzt so mutig sein und die klare Entscheidung treffen, dass für viele Schüler das Schuljahr vorbei ist.

Ist das nicht verfrüht? Die Maßnahmen wirken doch.

Pädagogisch hat es aus meiner Sicht keinen Sinn, Klassen, die keine Abschlussklassen sind, für vielleicht noch zwei Wochen zu beschulen. Da sollte man lieber die Sommerferien nutzen, um die Kontaktmöglichkeiten noch eine Weile niedrig zu halten. Wenn es um die Entlastung der Eltern geht, könnte man vielleicht eine Notbetreuung in Teilen der Sommerferien einrichten. Wir haben ja eine seit Mitte März, und auch in den Ferien war sie geöffnet.

Wie viele Kinder sind dort angemeldet?

Bisher waren es durchgehend zwei bis acht Schüler, jetzt werden es wohl zwölf. Das mag nach wenig klingen, es sind ja auch nur ein bis zwei Prozent der Schüler. Damit liegen wir allerdings im Landesschnitt. Die meisten haben demnach eine Betreuungsmöglichkeit gefunden.

Trotzdem wären es trübe Aussichten, wenn viele Schüler nicht mehr kommen dürften. Lässt sich das irgendwie digital auffangen?

Unsere digitale Ausstattung ist schlecht. Da geht es uns wie vielen Schulen: Die Entwicklungen wurden landesweit verschlafen. Viele Lehrer in den Grundschulen leisten gerade in diesen Zeiten hervorragende Arbeit, probieren ganz neue Lernwege aus und bilden sich weiter, auch wir müssen uns jetzt neu sortieren. Einige Kollegen haben Erklär-Videos gedreht, wir haben Lerninhalte online verfügbar gemacht. Gleichzeitig haben wir viel Unterrichtsmaterial analog bereitgestellt zum Abholen, haben es verschickt, teilweise sogar ausgeliefert, weil eben auch viele Elternhäuser digital nicht gut aufgestellt sind. Da sind wir wieder bei der Chancenungleichheit. Doch selbst wenn die ganze digitale Infrastruktur in Elternhaus und Schule vorhanden wäre, bliebe ein großes Manko.

Und das wäre?

Eine Grundschule kann man nicht online durchziehen. Das Schüler-Lehrer-Verhältnis ist nicht ersetzbar durch virtuellen Unterricht, die Kinder brauchen die persönliche Ansprache und dass da jemand ist, der immer wieder helfend, lobend und motivierend eingreifen kann. Das erfordert eine gewisse Nähe. Wie man das auf Abstand umsetzen soll, ist mir noch nicht klar.