Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mehr als 3000 Bildungseinrichtungen gehören dem Netzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ an. Seit Kurzem ist auch die Grundschule in Hanhofen dabei – als eine von nur wenigen Grundschulen. Timo Leszinski hat mit Schulleiterin Lisa Berkel darüber gesprochen, welche Rolle Rassismus an ihrer Schule spielt und wozu sich die Schulgemeinschaft künftig verpflichtet.

Frau Berkel, Ihre Schule wird als eine von nur wenigen Grundschulen Teil des Netzwerks „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Direkt gefragt: Ist Rassismus an Ihrer Schule ein Problem?

Es