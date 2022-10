Birkenheide. Wenn die Sanierung der Turnhalle der Albertine-Scherer-Grundschule in Birkenheide beendet ist, werden für die Halle neue Sportgeräte benötigt. Darüber informierte Ortsbürgermeisterin Juliane Popp (CDU) nun den Ortsgemeinderat.

Die Kosten für fest installierte Sportgeräte seien in die Baukosten einbezogen, mobile Geräte müssten jedoch extra aus dem Schuletat bezahlt werden, sagte Popp. Sie erinnerte daran, dass in den vergangenen Jahren, im Hinblick auf die anstehende Sanierung der Turnhalle, weitgehend auf den Kauf neuer Sportgeräte verzichtet wurde, deshalb seien nun fast alle in einem schlechten Zustand.

Der Rat stimmte dem Kauf von mobilen Geräten für knapp 10.000 Euro zu. Dazu gehören unter anderem Barren, Trampolin, eine Turnbank, Sprungkästen und verschiedene Matten. Auf der Liste stehe alles, „dass die glücklich sind“, so Popp. Nach ihren Angaben sind im Schuletat für das laufende Jahr noch rund 9000 Euro vorhanden, der Rest solle mit einem Vorgriff auf den Etat des kommenden Jahres bezahlt werden.