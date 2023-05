Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sie platzt aus allen Nähten, die Grundschule Süd in Schifferstadt. Bevor der lange geplante Ausbau Abhilfe schaffen kann, muss dringend eine Übergangslösung her. Das Provisorium wird sozusagen aufgestockt.

399 Schülerinnen und Schüler hat die Grundschule Süd in diesem Schuljahr. Schon jetzt werden Klassen in Containern auf dem Schulhof unterrichtet, weil die Räume in der Grundschule