Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Schimmelbefall in vier Klassensälen der Hermann-Gmeiner-Schule ist behoben. Doch die richtig großen Arbeiten stehen in den kommenden Jahren noch an, allen voran die Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen. Dazu gehört viel mehr als nur die Fluchttreppen anzubringen. Dieses Thema beschäftigte diese Woche sowohl den Schulträger- als auch den Bauausschuss der Ortsgemeinde Waldsee.

Es war eine böse Überraschung vor den Ferien: In zwei Klassenräumen war Schimmelbefall festgestellt worden, in zwei weiteren und einem Putzraum noch dazu mit Schadstoffen