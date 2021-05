Im Trampolin-Sport möchte man hoch hinaus – und dafür braucht die Trampolin-Abteilung der TSG Mutterstadt auch das optimale Equipment. Dank einer großzügigen Spende konnte ein modernes Gerät voll finanziert werden, das eine besonders hohe Sprunghöhe ermöglicht. Denn: Darauf kommt es mittlerweile bei Wettbewerben auch an, bei denen die TSGler auch weiterhin erfolgreich sein wollen.

13 Mal Platz eins, siebenmal Platz zwei und dreimal der dritte Platz – das ist laut TSG Mutterstadt die Bilanz der Trampolin-Abteilung im Jahr 2019. Zudem sei Neele Feldmann für den Landeskader nominiert worden. Um weiter so erfolgreich zu sein, investiert die TSG unter anderem in die Trainer-Ausbildung. Denn: Bei diesem Sport gilt es, auf einem Großtrampolin die Schwerkraft zu überwinden. Haltung, Technik, Körperwahrnehmung und Sprungkraft seien elementar. Seit einigen Jahren werde aber auch die Sprunghöhe, genauer die Flugzeit (Time of Flight) mitbewertet. Je länger die Übung dauert, umso mehr Punkte gibt es und umso erfolgreicher ist der Turner.

Gönner möchte anonym bleiben

Um sich dafür optimal auf Wettkämpfe vorbereiten zu können, musste die TSG auch in die Geräteausstattung investieren. Doch so ein Trampolin sei teuer, und besonders im Corona-Jahr für den Verein nicht einfach zu finanzieren. Eltern der Vereinsmitglieder spendeten zwar, aber das genügte bei Weitem nicht. Darum habe der Verein Unternehmen im Umkreis angeschrieben – mit überraschendem Erfolg: „Eine größere, in Ludwigshafen ansässige Firma erklärte sich bereit, das Trampolin im Wert von 7100 Euro komplett zu finanzieren. Das ist etwas, mit dem wir gar nicht gerechnet hatten. Denn wir wissen, für alle war 2020 kein leichtes Jahr“, berichtet der Klaus Brose von der TSG. Mit Namen möchte der Spender, bei dem sich der Verein bedankt, nicht genannt werden. „Unsere Turnerinnen und Turner freuen sich schon sehr auf den Tag, an dem sie wieder in die Halle dürfen und das neue Trampolin nutzen können.“