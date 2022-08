Die Kleine Komödie Limburgerhof startet im September in ihre neue Spielzeit. Das Programm wird äußerst unterhaltsam und bringt Musik, Kabarett und Theater – und manchmal alles zusammen.

Die Schönen Mannheims machen ihr fünftes Programm und das heißt: „Das wird ja immer schöner!“ Anna Krämer und Susanne Back, beide ausgebildete Sängerinnen, und Operndiva Smaida Plaais singen zur Begleitung von Pianistin Stefanie Titus. Aber natürlich gibt es noch viel mehr: Kabarettistisch und witzig nehmen sich die Musikerinnen selber auf die Schippe, ohne Rücksicht auf Verluste. Für ihre neue Show haben sie sich Hits aus Pop, Rock, Musical, Schlager und sogar Oper vorgenommen. Sie eröffnen die neue Spielzeit in der Kleinen Komödie am Freitag, 23. September, 20 Uhr.

„Landeier – Bauern suchen Frauen“ heißt die Komödie des Boulevardtheaters Deidesheim, das zu einem Gastspiel nach Limburgerhof kommen wird. Das Stück knüpft an den sagenhaften Erfolg von „Bauer sucht Sau“ an, das mit 180 Vorstellungen in nur zwei Jahren zu einem Publikumsrenner wurde. Jetzt wollen die Jungbauern endlich die große Liebe finden. Dafür stürzen sie sich komplett ahnungslos ins Internet, wo sie jede Menge nackter Tatsachen entdecken – aber finden sie auch, was sie suchen, nämlich die richtige Frau? Das erfahren die Zuschauer in Limburgerhof am Samstag, 24. September, 20 Uhr.

Alfons und die Adams Family

Sissi Perlinger kann fast alles: Sie schreibt kabarettistische Texte und Lieder, ist ihr eigenes Ein-Frau-Orchester und begleitet ihre tolle Stimme gleichzeitig mit Gitarre und Schlagzeug. Und sie schneidert ihre Kostüme selbst. Nachdem sie sich grundlegend und rasend komisch mit dem eigenen Älterwerden beschäftigt hat, kommt sie jetzt mit einem neuen Programm: „Worum es wirklich geht“ soll tiefgründig und hochphilosophisch sein, zugleich sehr lustig und politisch ordentlich unkorrekt. Es geht um nichts weniger als den Sinn des Lebens und die Zuschauer können sich auf allerhand Weis- und Wahrheiten gefasst machen – wenn sie die vor lauter Lachen noch mitbekommen am Freitag, 7. Oktober, 20 Uhr.

Die Addams Family, das sind schon ziemlich schräge Typen. Sie stammen von Hexen, Vampiren und Magiern ab und sind das Gegenteil einer biederen Kleinbürgerfamilie. Ihre Geschichte war erst eine Comic-Serie Ende der 1930er-Jahre, dann eine Sitcom in den 60ern. In den 90er-Jahren gab es drei Kinofilme. Nach Limburgerhof kommt ein Addams-Musical, das 2010 am Broadway Premiere hatte und das seither international sehr erfolgreich läuft. Es geht um die Addams-Tochter Wednesday, die sich in einen jungen Mann aus einer „normalen“ Familie verliebt. Das gibt natürlich allerhand komische Verwicklungen, wie sich am Sonntag, 23. Oktober, 20 Uhr, zeigen wird.

Komische Deutsche

Alfons, der Franzose mit der Trainingsjacke und dem Puschelmikro wurde über das Fernsehen bekannt. Eigentlich wollte er als Reporter nur so lange in Deutschland bleiben, bis er verstanden hat, wie die Deutschen ticken. Jetzt ist er seit 25 Jahren hier und es ist kein Ende abzusehen. In seinem Programm „Le best of“ erzählt er seine lustigsten, seltsamsten und verblüffendsten Erlebnisse im Land der Dichter und Klempner. Was an uns Deutschen so komisch ist, erklärt er uns am Donnerstag, 17. November.

Tickets

Karten gibt es im Vorverkauf über Reisebüro Eisele, Burgunderplatz 12, 67117 Limburgerhof, Telefon 06236/465318, eMail: limburgerhof@reisebuero-eisele.de oder online über Reservix.de