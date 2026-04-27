Roter Teppich, große Stimmen, viel Show: Bei der „Movie Stars“-Nacht haben die Sunshine-Singers-Chöre das Publikum in der Sommerfesthalle nicht nur mit Filmmusik begeistert.

Eine schwarze Stretchlimousine steht vor der Waldseer Sommerfesthalle. Der Weg über den roten Teppich führt vorbei an Kartenkontrolleuren im „Men-In-Black“-Stil und einer Kino-Popcorn-Maschine. 84 Sterne – einer für jede Sängerin und jeden Sänger – zieren den Waldseer Walk of Fame bis zur Bühne und lassen schon ahnen: „Movie Stars – Die Nacht der Filmmusik“ ist mehr als nur ein Konzert – es wird eine große Show.

Wenig später füllt sich die Bühne: zwei Chöre in schwarzer Abendgarderobe mit ihren Dirigentinnen. Die fast 50 Sunshine Singers unter Leitung von Jessica Hublitz und die über 30 Sunshine-Singer-Kids mit ihrer Dirigentin Melina Eitz. Mit einem Medley aus Erkennungsmelodien bekannter Filmstudios stimmen sie auf einen Abend voller Filmmusik ein. Durch das Programm führen Bibi und Tina – alias Lilly Haslberger vom Kinderchor und die Vorsitzende Tina Rutzen. Hexe Bibi Blocksberg bringt es gleich mal auf den Punkt: „Ene, mene Sonnenschein, super wird die Stimmung sein. Hex hex.“

Theaterszenen an der „Movie Star Bar“

Es folgen Hits aus Filmen wie „Die Schöne und das Biest“, „A Star Is Born“, „The Greatest Showman“ und „Die Eiskönigin“. Mal singt ein Chor allein, mal beide gemeinsam – und immer feiert das Publikum in der voll besetzten Halle begeistert mit. Verbunden werden die Stücke durch kleine Theaterszenen an der „Movie Star Bar“: Barmann Hans Simon begegnet dabei Figuren wie Harry Potters Freundin Hermine Granger, Charakteren aus der „Magischen Schule der Tiere“ und sogar James Bond, dem er stilecht einen Martini mixt.

Eine Oscarverleihung gibt es zwar nicht, doch die Ehrung zweier Sänger kommt dem nahe: Peter Baumann wird für 40 Jahre Chorgesang ausgezeichnet, Wolfgang Schotthöfer für 50 Jahre. Selbst die Werbepause gestalten die Chöre kreativ – mit einem Medley bekannter Werbemelodien, darunter auch die Eiswerbung, die Generationen von Kinobesuchern geprägt hat. Und nach der Pause begeistert die Abba-Show des Kinderchors samt einstudierter Choreografie das Publikum restlos.

Es ist ein bombastisches Konzert, keines, das subtil unter die Haut geht, sondern eins mit Wow-Effekten, bei dem ein Höhepunkt den nächsten jagt. Und doch gibt es ihn: den Gänsehautmoment. Als Melina Eitz und die zwischenzeitlich grün geschminkte Jessica Hublitz als Glinda und Elphaba aus „Wicked – Die Hexen von Oz“ das Duett „For Good“ singen, wird es still im Saal. Ein Lied über Freundschaft – bewusst gewählt, denn genau das ist das Erfolgsrezept des Chors. Das geht unter die Haut.

James Bond, Melonen und Hebefiguren

Doch viel Zeit zum Sentimentalwerden bleibt nicht, denn es geht gleich darauf kriminell weiter, mit einem James-Bond-Medley. Einer der Höhepunkte ist sicher „Time Of My Life“ aus „Dirty Dancing“, stilvoll angekündigt von Sängerin Tanja Schwender, die mit einer Wassermelone über die Bühne tänzelt und das legendäre Filmzitat sagt: „Ich habe eine Wassermelone getragen.“ Für einige Minuten stehen die Sunshine Singers optisch im Hintergrund, denn das für dieses Lied engagierte Tanzpaar Jessica Gomez Fernandez und Kurt Neuen begeistert mit einem Mambo samt Hebefigur.

Irgendwann ist aber auch der schönste Film vorbei und es folgt der Abspann. In diesem Fall: der Dank. Unter anderem an die Band „Die dicken Kinder“, an die Bürgerstiftung Waldsee, ohne deren finanzieller Unterstützung der Abend so nicht machbar gewesen wäre, und vor allem an die beiden Dirigentinnen.