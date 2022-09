Nach Corona-bedingter Pause gab es am Wochenende wieder einen Spieletag in Otterstadt. Mehr als 90 Kinder und ihre Eltern schauten am Samstag in der Tura-Halle vorbei. Ortsbürgermeister Bernd Zimmermann (CDU) begrüßte die Kinder mit einem Apfel und später einem kostenlosen Eis, für das Robert Kraus gesorgt hat. Die weitere Verköstigung übernahmen die Landfrauen. Unter den Teilnehmern im Alter zwischen zwei und sechs Jahren waren 83 Lesesommerkinder, die in acht Wochen 537 Bücher gelesen haben und dafür ausgezeichnet wurden. Der Ortsbürgermeister dankte Büchereileiterin Ute Straßer und ihrem Team für die Arbeit. An den elf Spielstationen hatten die Kinder viel Spaß. Nachdem sie diese durchlaufen hatten und ihren Zettel abgaben, wartete noch ein Spielefestball mit dem Otterstadter Wappen. Die Teilnehmer waren rundum zufrieden und glücklich und denken schon an den Spieletag im nächsten Jahr.