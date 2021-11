Die Impfaktion am Freitag in der Eckbachhalle Großniedesheim war ein voller Erfolg: Schon ab 7.30 Uhr standen die ersten Impfwilligen an, um sich gegen das Coronavirus immunisieren zu lassen. Ab 9 Uhr ging’s los, bis zum Abend konnten 414 Impfdosen verabreicht werden. Wie der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim, Michael Reith (SPD), mitteilt, wird es am Donnerstag, 11. November, 9 bis 17 Uhr, erneut eine Impfaktion in der Eckbachhalle geben. Er weist darauf hin, dass Booster-Impfungen dort für alle möglich sind, deren Zweitimpfung mindestens sechs Monate zurückliegt. Zudem können diejenigen, die eine Impfung mit dem Vakzin von Johnson & Johnson erhalten haben, nach vier Wochen eine Zweitimpfung bekommen – so empfiehlt es die Ständige Impfkommission. Eine Anmeldung ist nicht nötig, aber unter Telefon 06233 3791215 möglich.