Was war, was kommt: Aus Sicht von Juliane Popp wird in Birkenheide zu viel gemurrt und zu wenig angepackt. Da kann man nur hoffen, dass es 2023 besser wird mit dem Engagement. Denn auf die Gemeinde kommt einiges zu an Projekten. Die Ortsbürgermeisterin hat für das kommende Jahr einen simplen Wunsch.

Bei ihrem Jahresrück- und -ausblick bemüht Juliane Popp die Bibel. Genauer gesagt, den Teil, in dem Mose 40 Jahre lang das Volk Israel durch die Wüste führt. „Er macht und tut.