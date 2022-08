Der Kunsthandwerkermarkt im Adlerhof und auf dem Rathausvorplatz wird am Wochenende Interessierte in die Schifferstadter Innenstadt locken. Für die Veranstaltung wird in der Großen Kapellenstraße am Samstag und Sonntag, 27. und 28. August, eine Vollsperrung eingerichtet. Darauf hat die Stadtverwaltung gestern kurzfristig hingewiesen. Die Straße kann in diesem Zeitraum im Teilstück zwischen Kirchenstraße und Zufahrt des Rathaushofes nicht mit Fahrzeugen befahren werden. Ebenfalls sind die Parkmöglichkeiten in der Großen Kapellenstraße und Kirchenstraße entlang des Rathauses sowie der Adlerhof gesperrt. Der Markt ist von 11 bis 18 Uhr geöffnet.