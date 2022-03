Sie ist eng, es gibt keine Gehwege, und sie führt unter anderem an einer Kindertagesstätte und einem Spielplatz vorbei – die Verkehrssituation in der Großen Kapellenstraße in Schifferstadt ist nicht optimal. Jetzt soll sie verkehrsberuhigt werden.

Besonders in dem Bereich zwischen der Kita Kinderburg und dem Einmündungsbereich zur Ludwigstraße, Zwerchgasse und Speyerer Straße würden sich immer wieder Engpässe bilden. Denn auch die Parkplatzsituation ist in der Straße derzeit ziemlich ungeordnet. Und außerdem tut sich in der Großen Kapellenstraße einiges, erinnerte Bürgermeisterin Ilona Volk (Grüne) am Mittwoch im Bau- und Verkehrsausschuss. Der Spielplatz wird neu gestaltet werden, und nicht zuletzt steht am Anfang der Straße die Erweiterung des Rathauses im benachbarten Anwesen Hausnummer 3 an. Die Sicherheit für die Kita- und Spielplatzbesucher sowie die Anwohner solle erhöht werden – deswegen ein verkehrsberuhigter Bereich.

Parken nur in markierten Bereichen

Was das im Einzelnen neben beispielsweise der vorgeschriebenen Schrittgeschwindigkeit bedeutet, erläuterte Peter Schlindwein, Fachbereichsleiter Bürgerdienste. Der künftige verkehrsberuhigte Bereich soll ab der Nummer 4, nach der Einfahrt zum Parkplatz des Adlerhofs, beginnen. Die jetzigen Parkverbotsschilder würden dann entfernt, weil das Parken ohnehin nur in markierten Bereichen möglich sein wird. Nach der derzeitigen Planung würden in der Straße vier Parkplätze wegfallen. „Wir haben versucht, eine vernünftige Lösung zu finden“, sagte Schlindwein im Hinblick auf die Parksituation.

Laut Ilona Volk will die Straßenverkehrsbehörde die Situation testen, bevor Verkehrszeichen für den beruhigten Bereich angebracht werden. Das heißt, Parkstände werden erst einmal farblich markiert und entsprechende Hinweise angebracht. Die Verwaltung schlägt vor, bei der anstehenden Umgestaltung des Spielplatzes den Straßenraum zwischen Spielplatz und Kita zu verändern, durch eine Aufpflasterung etwa.

Das Vorhaben war im Ausschuss unbestritten. Die Mitglieder haben dem Stadtrat eine einstimmige Empfehlung ausgesprochen, das Einvernehmen für einen verkehrsberuhigten Bereich zu erteilen.