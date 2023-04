Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Spielplatz in der Großen Kapellenstraße in Schifferstadt bleibt an seinem Standort, wird aber umgestaltet und aufgewertet, ebenso die dortigen Stellplätze. Das hat der Stadtrat bei einer Enthaltung entschieden.

Von den Kosten für den Umbau, die sich auf von 87.300 Euro belaufen, muss die Stadt 26.000 Euro zahlen, 61.3000 Euro werden durch das Programm Soziale Stadt finanziert. Mit der Entscheidung, dass