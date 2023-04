Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Offenstall mit Heulager hat in der Nacht zum Montag in Birkenheide gebrannt. Die Pferde konnten sich in Sicherheit bringen. Sie sind mittlerweile bei Freunden und Bekannten untergebracht. Besitzer Manuel Sauter ist begeistert von der Hilfsbereitschaft, die ihm entgegenbracht wird.

Gegen halb vier Uhr morgens klingelt es Sturm bei Familie Sauter in Lambsheim. Als Manuel Sauter verschlafen die Tür öffnet, steht die Polizei da: Der Offenstall mit Heulager in Birkenheide brenne. Fünf