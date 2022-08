Zum Jubiläum „50 Jahre Fischerfest“ bietet der Sportangler-Verein (SAV) Lambsheim am Wochenende ein Musikprogramm, bei dem unter anderem Freunde von Country- und Blasmusik sowie Helene-Fischer-Fans auf ihre Kosten kommen.

Das Goldene Jubiläum wird wegen Corona mit zweijähriger Verspätung gefeiert, aber dafür umso schwungvoller, und zwar von Freitag bis Montag, 19. bis 22. August, auf der Wiese am Nachtweideweiher, wo wie üblich ein großes Bierzelt aufgebaut wird. Zahlreiche Vereinsmitglieder seien schon seit Wochen mit der Vorbereitung beschäftigt, heißt es in der Ankündigung des SAV: „100 Personen pro Schicht, mehr als 200 Helferinnen und Helfer insgesamt, alle ehrenamtlich und ohne Bezahlung tätig, werden an diesen vier Tagen ihr Bestes geben, um die Gäste zufrieden zu stellen.“

Viele Sorten Fisch verschieden zubereitet

Dazu gehört zunächst einmal, dass gut gegessen und getrunken werden kann. Auf der Speisekarte stehen frisch geschlachtete Forellen sowie andere Arten von Fisch. Den gibt es paniert und in Sojaöl frittiert, als Frikadelle oder eingelegt beziehungsweise als Backfisch im Brötchen. Tintenfischringe, Garnelenspieße, Kartoffelsalat und Pommes sind ebenso zu haben wie Bratwurst und Currywurst für alle, die keinen Fisch mögen. Ausgeschenkt werden Bier, Wein und alkoholfreie Getränke, aber nichts Hochprozentiges. Sogenannte Rucksacktrinker erhalten einen Platzverweis, warnt der Verein. Der Vorstand bittet vorsorglich um Verständnis, denn etwa die Hälfte des Personals sei neu, und ein Teil der Preissteigerungen, die dem SAV zu schaffen machen, müssten an die Gäste weitergegeben werden.

Superstar Helene Fischer: Ihre Hits präsentiert eine Tribute-Band am Freitagabend im Festzelt. Foto: Britta Pedersen/dpa

An Unterhaltung wird viel geboten, und der Programmhöhepunkt ist gleich am ersten Abend. Ab 18 Uhr stimmt zunächst das Country-Trio Ten String aufs Feiern ein, unterbrochen vom Fassanstich um 19.30 Uhr. Um 21.30 Uhr präsentiert dann Sängerin Laura Heinz ihre aufwendige Helene-Fischer-Tribute-Show. Begleitet wird sie von einer siebenköpfigen Band mit Bläsern und Backgroundsängerinnen sowie von Tänzern. Dass das Konzert etwas Besonderes ist, macht der Verein mit diesem Satz deutlich: „Wir haben fünf Jahre lang Rücklagen gebildet, um die Show ohne Eintritt oder Getränkezuschlag kostenfrei anbieten zu können.“

Volksmusik am Familienmontag

Das Programm der darauffolgenden Tage in Kürze: Konzert der Showband Music-Mix am Samstag ab 19.30 Uhr, böhmische und mährische Blasmusik mit dem Blasorchester Pfalzklang am Sonntag von 11.30 bis 14.30 Uhr, Mitmachkonzert für Kinder mit Sänger Oliver Mager ab 15 Uhr, Gastspiel von The Nannys im Stil der 50er-Jahre ab 17.30 Uhr. Am Montag (Familiennachmittag) Volksmusik von den Hunsrücker Spitzbuwe von 13.30 bis 17 Uhr, ab 19 Uhr dann Auftritt von Rokko Rubin und den Schlagerjuwelen, bevor um 22 Uhr ein Feuerwerk das Fischerfest abschließt. An allen Festtagen wird eine Blumentombola für den guten Zweck veranstaltet. Lambsheimer Senioren erhalten laut Verein am Montag ab 11 Uhr im Festzelt einen Forellengutschein.

Öffnungszeiten

Der Zeltbetrieb und die Fischbraterei beginnen am Freitag und Samstag um 16 Uhr sowie am Sonntag und Montag um 11 Uhr. Der Eintritt ist frei.