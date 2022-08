Gleich zweimal hat es am Dienstag im Speyerer Umland gebrannt, gegen 18.30 Uhr neben einem Feldweg am Ortseingang Harthausen. Ein Zeuge bemerkte laut Polizei das Feuer auf einer etwa zwei Quadratmeter großen Grasfläche nahe eines großen Gemüsebetriebs und konnte es austreten. Zuvor hatte der Mann drei Kinder gesehen, die auch auf den Äckern herumliefen. Näher beschreiben kann der Zeuge sie nicht, die Polizei hält es aber für möglich, dass sie mit dem Feuer in Zusammenhang stehen. Neben der Brandstelle stellten die Beamten zwei Dosen Feuerzeugbenzin sowie ein Feuerzeug sicher. Zudem konnten weitere Brandspuren an zwei Stellen in der Nähe entdeckt werden. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und bittet um Hinweise unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.

Keine Anhaltspunkte für Fremdverschulden gab es nach Angaben der Polizei bei einem Brand, der am Dienstag gegen 11 Uhr in Römerberg auf einem Feld am Schäferweiher in der Nähe des Berghäuser Altrheins ausgebrochen ist. Laut der Feuerwehr brannten rund 500 Quadratmeter mit Gras, Schilf, Büschen und Bäumen. Feuerwehrsprecher Steffen Huber zufolge hatte die Wehr wegen des unwegsamen Geländes Mühe, den Brand zu bekämpfen. Die Kameraden mussten mithilfe einer errichteten Zubringerleitung Wasser aus dem Altrhein herbeischaffen, um das Feuer zu löschen. Die Wehren aus Römerberg und Dudenhofen waren mit fünf Fahrzeugen und 20 Mann im Einsatz.

Ein Sachschaden an Gebäuden oder Anlagen ist laut Polizei bei den Bränden nicht entstanden.