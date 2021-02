Eine Zeugin hat zwei männliche Personen beobachtet, wie sie am späten Dienstagabend gegen 23.40 Uhr am Schifferstadter Südbahnhof die Fahrradständer mit Graffitis besprühten. Sie rief die Polizei. Zwei Streifen machten sich nach Angaben der Beamten sofort auf den Weg und konnten nach kurzer Suche die beiden Tatverdächtigen in der Unterführung ausfindig machen. Als diese die Polizisten sahen, flohen sie, konnten aber eingeholt und festgenommen werden. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten mehrere Spraydosen und Motivvorlagen. Außerdem waren an den Handflächen frische Farbrückstände vorhanden. Die beiden 21 und 23 Jahre alten Männer räumten die Tat letztlich auch ein. Sie müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung verantworten. Da bei dem 23-Jährigen auch noch geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden wurden, kommt auf ihn zudem eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.