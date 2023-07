Aus noch unbekannten Gründen ist am Sonntag um 14.15 Uhr an der Bundesstraße 9 der Grünstreifen zwischen der Aus- sowie Auffahrt Neuhofen/Limburgerhof in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, musste das brennende Gras von den Freiwilligen Feuerwehren Neuhofen und Limburgerhof von mehreren Seiten aus gelöscht werden. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Aus- sowie Auffahrt zur Bundesstraße 9 von 14.25 bis 16 Uhr voll gesperrt werden.