Wenn die Pfaffen- und die Hirschgasse in Schifferstadt erneuert werden, sollen aus den beiden Straßen Spielstraßen werden. Mit den entsprechenden Entwürfen ist der Stadtrat einverstanden. Behörden und Bürger sollen sich bald dazu äußern können.

Mit Spielstraße bezeichnet der Volksmund, was der Gesetzgeber einen verkehrsberuhigten Bereich nennt. Das soll in der Schifferstadter Pfaffen- sowie in der Hirschgasse geschehen.