Der Böhler Bürger, der 2020 einen Reiterhof auf dem Gelände des ehemaligen Vogelparks in Iggelheim bauen wollte, kann diesen nun auf Grundstücken in der Gewanne Im Holzweg in Böhl errichten.

Im Juli vergangenen Jahres hatten die Mitglieder des Böhl-Iggelheimer Gemeinderats entschieden, dass der Geflügelzuchtverein Iggelheim zukünftig das Vogelpark-Gelände nutzen