Nach jahrelanger Planung und einer nervenaufreibenden Genehmigungsphase dürfen die Altriper jetzt mit dem Bau der neuen Kita an der Ecke Park-/Schillerstraße beginnen. Die überraschend zahlreichen Offerten von Handwerkern für die ersten vier Gewerke hat der Bauausschuss Anfang März vorberaten und dem Ortsgemeinderat die Vergabe an die jeweils günstigsten Bieter empfohlen. Aufgrund der hohen Beträge – insgesamt werden für Roh- und Trockenbau sowie Aufzugs- und Dacharbeiten rund 1,14 Millionen Euro fällig – hatte jedoch der Rat am Donnerstag das letzte Wort. Und er sei den Empfehlungen seines Fachausschuss einstimmig gefolgt, berichtet Ortsbürgermeister Volker Mansky (parteilos) auf RHEINPFALZ-Nachfrage. „Ich habe die Aufträge noch am Donnerstagabend unterschrieben, damit die Verwaltung sie am Freitag rausschicken kann“, sagt er. Die erste Baubesprechung finde gleich nach Ostern statt, der Spatenstich soll nach seinen Angaben Mitte April erfolgen.