Die Grünen Böhl-Iggelheim haben für die Kommunalwahl am 9. Juni Christian Franz als Spitzenkandidat aufgestellt. Fraktionsvorsitzender Joachim Heidinger ist auf dem zweiten Platz.

Christian Franz ist 43 Jahre alt und von Beruf Grundschulrektor. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder im Alter von 12 und 14 Jahren und einen Labrador. Franz wohnt seit zehn Jahren in Böhl-Iggelheim. Für die Grünen tritt er an, weil die Partei für ihn für eine pluralistische demokratische Gesellschaft steht. „Ich bin Mitglied geworden wegen der Möglichkeiten der Partizipation und habe es sehr zu schätzen gelernt, dass eigene Ideen und Vorstellungen zu jedem Thema eingebracht werden können.“ Aufgrund der Klimakrise habe man keine Zeit zu verlieren, Klimaschutz aktiv zu gestalten. Als Rektor einer Grundschule liegt ein Schwerpunkt seiner Themen auf einer kindgemäßen Bildungspolitik. Um die Kinder geht es ihm auch bei den Themen Umwelt- und Klimaschutz, „denn nur, wenn wir es schaffen, Kindern eine lebenswerte Zukunft zu hinterlassen, sind wir unserer Generationenaufgabe nachgekommen“. Klimafolgen müssten frühzeitig bedacht werden, um auf künftige Unwetterereignisse und Hitzewellen vorbereitet zu sein. Hierzu gehört Franz zufolge etwa ein Wasserspielplatz, an dem sich Familien an heißen Tagen abkühlen können, oder kühle Aufenthaltsorte für Menschen, die in Dachgeschosswohnungen ohne Klimaanlage wohnen.

Die Liste

Christian Franz, Joachim Heidinger, Ulrike Morsch, Stefan Scheinert, Michael Hahn, Andrea Franz, Lena Kurz, Vera Hebling, Ursula Gaab, Marie-Louise Kurz, Kathrin Scheinert, Jürgen Hain, Sybille Böttcher-Hoff, Bernd Vanselow, Holger Ringle