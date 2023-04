Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Lambsheimer Gemeinderatsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen sieht die jetzigen Pläne für eine Erweiterung des Gewerbegebiets Im Brand kritisch. Denn die Versiegelung einer so großen Fläche in einem Überschwemmungsgebiet sei nicht sinnvoll. Die Grünen schließen sich damit den Bedenken der Ortsbeiräte Flomersheim und Eppstein an.

Bislang sah es in öffentlichen Sitzungen von Lambsheimer Gremien so aus, als stünden alle fünf Fraktionen hinter dem Vorhaben, 6,5 Hektar Ackerland zwischen