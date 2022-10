Beim Ortsverband der Dudenhofenerin Grünen hat es einen Veränderungen gegeben: Christina Horix ist als Vorstandssprecherin an die Seite von Felix Goldinger gewählt worden.

Die 38-jährige Horix tritt die Nachfolge von Maurice Nickeleit-Bassing an, der sein Amt nach etwas mehr als einem Jahr aus persönlichen Gründen niederlegte, wie Goldinger berichtet. Außer den beiden Vorstandssprechern gehören dem Vorstand nach der jüngsten Mitgliederversammlung noch