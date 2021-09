Die Grünen in der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen haben zwei Anträge zum Klimaschutz gestellt. Sie wünschen bis zum Jahr 2030 eine klimaneutrale Verwaltung, was unter anderem bedeutet, dass auf allen Beschlussvorlagen des Rates künftig die Auswirkungen auf den Klimaschutz anzugeben sind. Fällt die Prognose negativ aus, seien Alternativen zu prüfen, so die Grünen. Dem Antrag hat der Verbandsgemeinderat einstimmig bei drei Enthaltungen stattgegeben. Bürgermeister Manfred Scharfenberger (CDU) merkte mit Blick auf die Grünen-Fraktion an, dass es für deren Wunsch geeignetes Fachpersonal in der Verwaltung brauche. Den zweiten Antrag der Grünen, dass die Verbandsgemeinde dem Verein Klima-Bündnis beitritt, nickte eine Mehrheit des Rates ab. Manfred und Manuela Hook (beide FWG), Andreas Heck und Brigitte Roos (beide CDU) stimmten dagegen. Für die Mitgliedschaft fallen laut Grünen-Sprecher Jürgen Schall rund 2000 Euro pro Jahr an. Der Verein unterstützt den Klimaschutz vor Ort. Ihm gehören europaweit mehr als 1800 Städte, Kreise und Gemeinden an.