Einhellig haben die Mitglieder des Verbandsgemeinderats Maxdorf in ihrer jüngsten Sitzung einem Antrag der Fraktion der Grünen zum Kommunalen Klimapakt zugestimmt. Trotzdem war Grünen-Fraktionssprecher Hans-Jürgen Jung verärgert.

Die Verbandsgemeinde soll sich um eine Aufnahme in das Förderprogramm Kommunaler Klimapakt des Landes bewerben, so der Antrag der Grünen. Geld gibt es bei dem Förderprogramm nicht, sondern Beratung von der Energieagentur Rheinland-Pfalz und dem Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen.

Die Grünen hätten den Antrag am 16. Januar gestellt und gefordert, dass kurzfristig eine Sitzung des Verbandsgemeinderats einberufen wird, um über den Antrag zu entscheiden, da nur 60 Kommunen zum Zuge kommen können, erinnerte Jung. Doch passiert sei nichts, „das haben wir verpennt, wie so oft was verpennt wird“, bemängelte Jung. Jetzt sei es zu spät. Man solle sich bemühen, dass die Verbandsgemeinde in einer eventuellen zweiten Förderrunde berücksichtigt wird. „Ich verwahre mich dagegen, dass wir etwas verpennt haben“, betonte Verbandsbürgermeister Paul Poje (CDU).